Ecuador: ambasciatore Falconi a "Nova", su crisi politica scelte di Lasso a difesa diritti dei cittadini (2)

- Un discorso "in cui descrive i fatti e ricostruisce in modo meticoloso", la lunga serie di eventi che hanno portato il Paese a uno stallo politico-istituzionale: dalle numerose richieste di "giudizio politico" a carico di ministri e alti funzionari, alla montatura del "presunto" caso di peculato di cui sarebbe colpevole, passando per le tante proposte di legge "mai calendarizzate dal parlamento". Una serie di ostacoli che "non permettevano di portare avanti l'attività di governo, a beneficio del popolo", ha detto il diplomatico. Mercoledì 17 Lasso ha sciolto il Parlamento e convocato nuove elezioni applicando l'articolo 148 della Costituzione. Subito dopo ha firmato un decreto per la riforma tributaria. “Ho firmato il primo decreto legge di urgenza economica per ridurre le tasse, rafforzare l'economia di 460mila famiglie ecuadoriane con quasi 200 milioni di dollari torneranno nelle loro case", ha detto il presidente nel suo messaggio alla nazione. (segue) (Res)