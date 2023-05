Ecuador: ambasciatore Falconi a "Nova", su crisi politica scelte di Lasso a difesa diritti dei cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falconi Puig non esclude che l'intera crisi, a fronte di un dibattito politico-parlamentare particolarmente "triste" e poco informato dei fatti, possa anche in parte giovare all'immagine del presidente. Di certo, come ha detto lo stesso Lasso in un'intervista concessa alla "Cnn" la settimana scorsa, il governo ha ora "sei mesi di tempo per fare quello che avrebbe dovuto fare nell'anno e mezzo restante". Il messaggio ai ministri è stato quello di "rimboccarsi le maniche", sottolinea l'ambasciatore evidenziando la possibilità che da qui all'apertura delle urne si possa ora sgranare un'intensa attività politica. (Res)