Roma: il Campidoglio cede sugli esercizi alimentari, stop di altri sei mesi a nuovi laboratori

- Stop a nuove licenze di laboratorio artigianale nel centro storico di Roma fino al 31 dicembre prossimo. A termine del lungo braccio di ferro, tra amministrazione comunale e comitati cittadini, la maggioranza di centrosinistra ha deciso di andare in proroga sul blocco delle licenze e di aggiornarsi tra sei mesi. L'intenzione sul lungo periodo resta quella filtrata ieri, ovvero vagliare gli indici di saturazione delle attività alimentari rione per rione, quartiere per quartiere, e bloccare le nuove aperture soltanto dove c'è un congestionamento. Un lavoro che richiederà un aggiornamento dello studio del 2022, secondo il quale il valore medio della presenza dei laboratori artigianali è calato del 37 per cento ma resta una presenza eccessiva di esercizi commerciali alimentari in alcuni rioni: Monti, Trevi, Parione, Esquilino e Castro Pretorio. (segue) (Rer)