Roma: il Campidoglio cede sugli esercizi alimentari, stop di altri sei mesi a nuovi laboratori (2)

- Ad annunciare il cambio di passo in Aula Giulio Cesare - dopo cinque ore di riunioni a Palazzo Senatorio - è stato il presidente della commissione Commercio di Roma, Andrea Alemanni del Pd. Alemanni ha difeso l'impianto generale della delibera ma ha anche fatto sapere di aver accordato la presentazione di un subemendamento perché si prendesse tempo, fino al primo gennaio prossimo dunque, per valutare una gestione della materia zona per zona. "Subemenderò l'emendamento che attiene alla norma transitoria in modo tale che il divieto di aperture per i minimarket, gli esercizi di vicinato, permanga anche per i laboratori artigianali fino al 31 dicembre, ferme restando le prescrizioni sui trasferimenti che sono la vera rivoluzione di questa delibera e ferme restando le prescrizioni per il consumo sul posto", ha detto Alemanni. In tutto dalla maggioranza sono arrivati 12 emendamenti al testo iniziale più il subemendamento. Gli emendamenti sono stati votati a batteria. (segue) (Rer)