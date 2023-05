Roma: il Campidoglio cede sugli esercizi alimentari, stop di altri sei mesi a nuovi laboratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modifica principale al testo originario resta quella contenuta nel subemendamento e che di fatto proroga per altri sei mesi, fino al 31 dicembre prossimo, il divieto di nuove aperture di laboratori artigianali nel centro storico. I residenti avevano contestato un possibile proliferare di pizzerie a taglio e paninoteche con l'apertura di nuovi laboratori artigianali. Per i trasferimenti restano confermate le restrizioni previste nel testo originale. I titolari di una licenza che vogliamo spostarsi verso il centro dovranno trasferirsi in un locale di almeno 100 metri quadri se l'autorizzazione è di vicinato alimentare, e in uno spazio di almeno 80 metri quadrati se è un laboratorio artigianale: in entrambi i casi bisogna garantire un bagno per i clienti se si effettua il consumo sul posto. (segue) (Rer)