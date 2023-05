Roma: il Campidoglio cede sugli esercizi alimentari, stop di altri sei mesi a nuovi laboratori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E se la proroga ha intercettato il consenso delle opposizioni, in particolare Azione e Movimento 5 stelle che hanno votato favorevolmente, non esultano le associazioni di categoria. Per Fabrizio Russo della Confcommercio Centro Roma: "L'atto rappresenta solo un piccolo passo verso la regolamentazione di un settore che secondo noi necessità di ulteriori interventi normativi. Avevamo chiesto maggiori restrizioni e divieti soprattutto per la vendita di alcoolici e super alcolici" ma "apprendiamo con favore che è stata accolta la nostra proposta di estendere il divieto di nuove aperture anche per le attività artigianali alimentari, seppur fino al 31 dicembre 2023". Per Andrea Rotondo della Confartigianato di Roma: "L'Assemblea capitolina è capitolata di fronte alle pressioni delle associazioni dei residenti. La scelta di continuare il blocco delle attività nei fatti congelerà la situazione esistente caratterizzata da assoluta mancanza di decoro. Anziché scegliere la strada della qualificazione del sistema delle imprese nel centro storico, si sceglie di mantenere quella che gli stessi consiglieri hanno definito una situazione indecorosa". (Rer)