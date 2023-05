Veneto: assessore Lavoro, Tribunale Pedemontana progetto che valorizza il territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione del Veneto - ha poi chiarito - anche attraverso atti formali, ha espresso la volontà di sostenere in modo innovativo l'istituzione del tribunale, assumendosi l'onere di sostenere le spese di gestione e vigilanza della struttura. Ci sono tutte le condizioni per raggiungere l'obiettivo, perché il miglioramento dei servizi giudiziari rientra tra le condizioni imposte dal Pnrr". Donazzan ha poi concluso affermando come "l'istituzione di un nuovo tribunale non potrà che aumentare l'attrattività del territorio, dal momento che i servizi di prossimità in campo giudiziario sono tra le condizioni di base per la valutazione della competitività di un territorio". L'assessore ha infine invitato a guardare al bene comunque senza creare tifoserie. (Rev)