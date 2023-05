Governo: Bombardieri, disponibilità a confronto strutturato con esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio ha illustrato una serie di temi sui quali vuole aprire un confronto strutturato. “Abbiamo dato disponibilità, veniamo da una mobilitazione importante che ha chiesto su alcuni temi, trattati oggi, di cambiare le scelte del governo. Nel merito però non abbiamo discusso”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. “La presidente ci ha informato che convocherà una serie di tavoli, sulla sanità, sul lavoro. In quella occasione avremo forse la possibilità di entrare nel merito delle questioni”, ha aggiunto Bombardieri. (Rin)