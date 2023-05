Amministrative: Paita (Az-Iv) a Boccia, Pd perde senza riformisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Francesco Boccia che prova ad attaccarmi dalle colonne del Corriere vorrei far notare che il motivo per cui il Pd suo e di Elly Schlein ha fallito la prova delle amministrative è nel messaggio massimalista e nell'assenza di quello riformista. Esattamente il contrario della strategia che lui ha sempre portato avanti". Lo afferma la Presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita replica al capogruppo del Partito democratico a palazzo Madama, Francesco Boccia. "Siena - chiarisce - ne è l'esempio principe: la sinistra rifiuta l'apparentamento con la lista civica moderata e il comune va al centrodestra. Le elezioni si vincono al centro e con il centro: con l'estremismo di chi chiede patrimoniali si è destinati a fare testimonianza. Se è questa la strategia, siamo ben messi", aggiunge Paita. "Fa sorridere infine l'accusa rivolta a me personalmente: è chiaro che le critiche a Schlein non arrivino da Fratelli d'Italia. Per FdI un Pd in queste condizioni è garanzia di longevità", conclude la capogruppo. (Rin)