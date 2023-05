Pd: nel Lazio nasce lista Rete democratica a sostegno Leodori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce la lista Rete democratica in vista delle prossime primarie del Pd Lazio. Lo annuncia su Facebook la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia. "E' il giorno dopo di una sconfitta pesantissima inoltre da qualche giorno sono state fissate la data, le regole e le candidature per il congresso regionale del Pd nel Lazio. I candidati alla segreteria regionale sono due: Mariano Angelucci e Daniele Leodori. La maggior parte delle aree politiche hanno deciso di confluire su Leodori. Si è scelta la continuità anche per il quadro politico e amministrativo che stiamo vivendo. Questo congresso dobbiamo viverlo come un' occasione - scrive Mattia -. Dobbiamo reagire e ripartire subito, ringraziando soprattutto chi nei territori ha combattuto". Quindi anche Mattia sosterrà la candidatura di Daniele Leodori attraverso una "Rete Democratica". "Una rete democratica che richiami al riformismo economico e istituzionale, che tendi di raccordarsi con una tradizione laica e cattolica che è stata abbandonata in nome di una radicalizzazione fallimentare nel rapporto con gli elettori. Una rete democratica per una nuova connessione sentimentale con le cittadine e cittadini del Lazio - spiega la consigliera -. Una rete democratica per rinnovare il Pd soprattutto nella Provincia di Roma, una rete democratica che metta al centro il lavoro stabile e di qualità, che si occupi delle Partite Iva, dei tanti e delle tante libere professioniste, un partito che non mi lasci da sola nella battaglia per la piena attuazione della legge sulla parità salariale e della legge di riforma del sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni. Leggi all'avanguardia che possono permettere alla donna, e alle famiglie, di poter usufruire di più infrastrutture sociali, come gli asili nido, per far sì che la maternità sia finalmente percepita e assunta come responsabilità collettiva. Una rete democratica che metta al centro i temi della sicurezza sul lavoro e la legalità sul litorale", conclude Mattia. (Com)