Carceri: Marotta (Avs), il sistema non funziona

- Informazioni e numeri "contenuti nel rapporto annuale dell'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia rappresentano una vera e propria denuncia contro un sistema che non funziona". Così in una nota il capogruppo di Avs in consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta. "Suicidi, autolesionismo e atti di violenza, carenza di personale e condizioni precarie dal punto di vista igienico e sanitario - aggiunge - sono presenti purtroppo in ogni carcere del nostro Paese. Un vulnus che ho potuto constatare ogni volta che mi sono recato in una delle strutture carcerarie del Lazio, le stesse condizioni disperate che anche il Presidente della Regione, Francesco Rocca, recentemente in visita a Regina Coeli ha potuto sottolineare. Mi auguro che il documento di Antigone non venga ignorato quindi, ma che piuttosto sia sottoposto all’attenzione del Ministro Nordio e soprattutto a quella di un governo che invece di pensare a soluzioni come un nuovo piano per l’edilizia carceraria o l’assunzione di personale, sembra impegnato solo a modificare il reato di tortura", conclude Marotta.(Com)