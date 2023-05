Governo: Landini, nessuna risposta a nostre rivendicazioni, mobilitazione prosegue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mobilitazioni che abbiamo fatto a maggio hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità, che prima non c'era, a fissare tavoli sugli argomenti avanzati con le nostre proposte. “Nel merito però oggi il giudizio non è naturalmente positivo, perché o risultati non ci sono stati, non hanno dato risposte alle nostre rivendicazioni”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i sindacati sulle riforme e sui principali provvedimenti in materia economica e fiscale. “Noi consideriamo importante questa convocazione, ma risultati ad oggi non ci sono, quindi per quello che ci riguarda bisogna proseguire la mobilitazione”, ha aggiunto Landini. (Rin)