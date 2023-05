Commercio: Alemanni (Pd), città storica Roma ha nuova disciplina, regole più serie e semplici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città storica di Roma "ha una nuova disciplina del commercio. Ho modificato il regolamento in tutte le sue parti e da oggi Roma avrà nuove regole. Più serie e semplici da rispettare". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Alemanni, del Partito democratico. "A fine anno - aggiunge - aggiorneremo gli indici su uno studio che seguirò personalmente e regoleremo nuovamente le aperture in zona Unesco che ora avranno dei veri vincoli di serietà nei trasferimenti e dei parametri di qualità nei controlli a monte. Dopo un mese di lavoro serrato, grazie a chi ha contribuito a confrontarsi con il sottoscritto", conclude Alemanni. (Com)