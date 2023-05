Calcio: Galliani, contento che vicenda Juventus sia finita, finalmente ci sono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Personalmente, da dirigente calcistico, oggi sono contento perché finalmente la storia della Juventus è finita". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani a margine della presentazione del suo libro "Le Memorie di Adriano G" scritto con il giornalista Luigi Garlando, edito da Piemme, al Teatro Manzoni di Milano. "Ci sono delle certezze - ha proseguito - quelle sono e si volta pagina perché la cosa più brutta nel calcio secondo me è l'incertezza. Anche oggi secondo me è un giorno positivo, finita una vicenda, le classifiche sono quelle e quelle finalmente non verranno più messe in discussione alla fine del campionato". (Rem)