Calcio: Marotta, Galliani a Istanbul mi riempi di orgoglio e di piacere

- "Con lui ho un consolidato rapporto di amicizia e stima, quindi il fatto che venga a Istanbul mi riempie di orgoglio e di piacere perché io sono stato a tifare per lui in tante occasioni e quindi mi fa piacere che lui venga a tifare per noi". Lo ha detto il direttore generale dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della presentazione del libro di Adriano Galliani "Le memorie di Adriano G." Edito da Piemme in corso al teatro Manzoni di Milano commentando la dichiarazione di Adriano Galliani che ha detto che sarà a Istanbul per la finale di Champions league (Rem)