Imprese: Stellantis inaugura in Francia la prima gigafactory per produrre batterie per auto elettriche (3)

24 luglio 2021

- La cerimonia ha offerto l’occasione al ministro Urso di reclamare nuovamente la neutralità tecnologica europea. "Dobbiamo ribadire che ogni tecnologia può e deve essere usata se rispetta gli obiettivi ambientali che ci siamo posti. E dobbiamo lasciare a ogni cittadino e impresa il diritto di utilizzare la tecnologia in piena libertà, anche rispetto alle risorse disponibili, purché ci permetta di rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale", ha spiegato. Vanno infatti coniugate le esigenze della sostenibilità ambientale con quelle sociali, “solo così saremo liberi". Fra le grandi sfide alle quali l'Europa deve far fronte, ha poi aggiunto, un'attenzione particolare va data all'autonomia nel mercato delle materie prime critiche. "Dobbiamo essere davvero autonomi” perché “non possiamo e non dobbiamo passare dalla subordinazione al carbon fossile russo – pagata a caro prezzo in Europa con la guerra in Ucraina – al monopolio delle materie prime critiche che possiede la Cina”. "La Commissione europea deve fornirci dei chiari indirizzi per quanto riguarda gli obiettivi sulle materie prime critiche che dobbiamo raggiungere, affinché in poco tempo sia possibile estrarle e lavorarle in Europa e in Italia, e raggiungere al più presto la nostra autonomia strategica", ha proseguito Urso. (segue) (Res)