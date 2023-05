Imprese: Stellantis inaugura in Francia la prima gigafactory per produrre batterie per auto elettriche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Non meno importante è che l’Europa si muova insieme agli Stati Uniti. Presto il ministro sarà in missione a Washington e solleciterà l’amministrazione Usa a garantire pari condizioni di accesso alla legge per la riduzione dell'inflazione (Ira) alle imprese europee che vogliano partecipare al mercato Usa dell’automotive. "Non possiamo riproporre lo scontro che si verificò 25 anni fa durante la guerra commerciale tra Boeing e Airbus. Non possiamo dividere l'Occidente a fronte della guerra della Russia in Ucraina. Dobbiamo dare insieme la risposta alla sfida sistemica della Cina", ha detto Urso. Su tutti questi temi si è confrontato con Le Maire e Wissing, ma l’inaugurazione gli ha permesso anche di incontrare il presidente di Stellantis John Elkann e l'amministratore delegato Tavares. "Ci siamo confrontati in merito alla possibilità di realizzare un accordo di transizione fra Stellantis e il governo italiano, che impegni l'azienda e l'esecutivo a una politica comune di sostegno all'industria dell'automotive italiana. Penso che sia necessario per assicurare i lavoratori degli stabilimenti in Italia e i cittadini sul fatto che l'industria automobilistica abbia un futuro significativo nel nostro Paese, a cominciare anche dalla realizzazione della gigafactory di Termoli nel prossimo futuro", ha detto. (segue) (Res)