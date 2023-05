Difesa: sottosegretario Perego, accelerare per sfruttare nostro vantaggio competitivo nel settore subacqueo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre accelerare per sfruttare appieno il vantaggio competitivo dell’Italia nel settore subacqueo, che deve essere il nostro dominio. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo al webinar “L’Italia, il Mediterraneo allargato e il dominio subacqueo” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Bisogna lavorare sull’opinione pubblica per far capire la dimensione marittima dell’Italia. Mi fa specie che si investano miliardi per andare su Marte quando poi c’è l’80 per cento dei fondali marini ancora inesplorati. Questo deve essere un messaggio di consapevolezza sull’importanza di fare sistema e di guardare uniti al valore del polo subacqueo, che interseca il mondo dell’energia e delle terre rare”, ha detto il sottosegretario Perego, sottolineando la necessità di coinvolgere il mondo accademico e delle piccole e medie imprese. “Anche quando si parla di innovazione tecnologica bisogna stare attenti. È pacifico che vi siano ricadute anche di carattere etico, però è anche vero che una regolamentazione troppo rallenta l’innovazione. In questo senso la capacità di fare sistema Paese è fondamentale. Non dobbiamo perdere tempo nello scrivere decreti per l’attuazione di un polo subacqueo ma bisogna correre per sfruttare un vantaggio competitivo di quello che deve essere il nostro dominio”, ha aggiunto. (Res)