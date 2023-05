Piemonte: 80 milioni di euro di fondi Europei per sviluppare capacità ricerca e innovazione delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del Piemonte ha approvato una misura da 80 milioni di euro finanziata con i fondi Europei, per sviluppare la capacità di ricerca e innovazione delle imprese Piemontesi. La formula si concretizzerà in dei bandi con cadenza annuale. "La regione Piemonte risulta quarta a livello nazionale per capacità di innovazione – ha affermato l'assessore regionale all'Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati - Considero questo risultato un punto di partenza perché il nostro sistema industriale, soprattutto le Pmi, con grandi potenzialità deve continuare ad irrobustirsi attraverso la ricerca e l'innovazione investendo sempre in nuovi sistemi intelligenti ed altamente tecnologici", ha concluso.(Rpi)