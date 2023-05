Turchia: Istituto statistica, export Italia pari a 1,15 miliardi di dollari primo quadrimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha esportato merci in Turchia per un valore complessivo di 1,15 miliardi di dollari nel periodo gennaio-aprile, importando da Ankara prodotti per un importo totale di 954 milioni di dollari. E’ quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati oggi dall’istituto nazionale di statistica turco (TurkStat). L’Italia risulta al quarto posto per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia, dopo Germania (1 miliardo e 590 milioni di dollari), Stati Uniti (1 miliardo e 163 milioni di dollari) e Iraq (970 milioni di dollari) nel primo quadrimestre. Quanto alle esportazioni in Turchia, al primo posto figura la Federazione Russa con 4 miliardi e 177 milioni di dollari, davanti alla Cina con 3 miliardi 691 milioni di dollari e alla Germania con 2 miliardi 175 milioni di dollari. Il "Made in Italy" si trova invece al quarto posto con 1 miliardo 153 milioni di dollari.(Tua)