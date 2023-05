Brasile: presidente banca sviluppo Brics, obiettivo sviluppare credito in valute locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli obiettivi della Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituzione finanziaria del blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), è sviluppare un sistema di finanziamento in valute locali per Paesi membri e altre nazioni del sud del mondo. Lo ha detto la neo presidente della Ndb, Dilma Rousseff, nel corso della prima conferenza stampa, a Shanghai, dopo aver assunto la guida dell'istituto di credito lo scorso aprile. "Uno dei miei obiettivi alla guida della Ndb è allargare le operazioni della banca ad altri paesi del Sud del mondo. Questo è molto importante e sarà fatto in perfetto coordinamento con il consiglio di amministrazione", ha spiegato, evidenziando che "per questo sarà prioritario aumentare l'offerta di credito in valute locali dato che al momento le valute dei Brics non sono convertibili". (segue) (Brb)