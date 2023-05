Brasile: presidente banca sviluppo Brics, obiettivo sviluppare credito in valute locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dilma non esclude la possibilità di creare una moneta unica, probabilmente digitale. "È ancora un'idea", ha detto. "Ma deve essere considerata. Il mondo è in trasformazione. Non si tratta di mettere una valuta contro un'altra, ma di aggiungere alternative. Per ora continueremo a cercare il mercato del dollaro, ma considereremo che il mercato asiatico e le valute locali sono molto importanti", ha affermato. "Sappiamo che il mondo sta per passare alla moneta digitale e penso che emergerà questa valuta digitale multilaterale. Se ci sarà, diversi paesi la useranno per gli scambi commerciali", prevede. (segue) (Brb)