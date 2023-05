Brasile: presidente banca sviluppo Brics, obiettivo sviluppare credito in valute locali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un altro passaggio della conferenza stampa Dilma ha anche criticato il fatto che, negli ultimi anni, le decisioni prese nell'ambito del G20 dopo la crisi finanziaria del 2008 non siano state messe in pratica, con il risultato di un ritorno dell'instabilità, con un elevato livello di speculazione e una scarsa qualità della vigilanza bancaria. Il fallimento di alcune banche americane sarebbe uno degli effetti. "Resta da vedere se questo scatenerà una crisi del credito. Di certo ha un effetto complesso su altre economie, soprattutto su quelle dei Paesi emergenti. (segue) (Brb)