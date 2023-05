Brasile: presidente banca sviluppo Brics, obiettivo sviluppare credito in valute locali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista globale, per l'ex presidente brasiliana c'è in corso una crisi di fiducia nelle organizzazioni internazionali e un'urgente necessità di riformare l'Organizzazione delle nazioni unite (Onu). "La Carta delle Nazioni Unite deve essere rispettata. Ma quello che vediamo è che l'Onu non ha la capacità di posizionarsi di fronte ai conflitti geopolitici", ha detto. L'esempio è per Dilma la "terribile situazione" che attraversa Cuba. "Per 60 anni la piccola isola di Cuba è stata sanzionata. Per 40 anni l'Onu ha votato contro le sanzioni. E non è stato fatto nulla. Serve un miglioramento della governance mondiale e che sia rispettata", ha concluso. (Brb)