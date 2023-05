Abruzzo: Confindustria L'Aquila partecipa a missione Ue in Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da circa due anni il governo dell'Egitto “sta investendo risorse importanti in infrastrutture ed innovazione. Sono tanti i mercati nei quali le aziende della provincia dell'Aquila possono trovare opportunità: nelle tecnologie per l'ottimizzazione delle risorse idriche, nello sviluppo di allevamenti e nel settore caseario, nell'agricoltura e nella trasformazione dei prodotti. Molte le possibilità anche nel settore della cosmetica e cura della persona, della costruzione di macchine industriali e dell'industria aerospaziale". Guido Arista, presidente del Comitato piccola industria di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, di ritorno dalla missione organizzata dalla Comunità Europea al Cairo, In Egitto, nata da un attento ascolto delle istanze del Governo e degli imprenditori, ha tracciato il profilo delle opportunità di investimento e di sinergia per gli imprenditori del territorio, soprattutto in alcuni settori. "L'Egitto è un Paese del Mediterraneo legato all'Italia da una lunga storia, ma è anche "la porta" del continente africano in un'ottica ampia di relazioni commerciali e industriali", ha sottolineato Arista, "sono tante le opportunità di business per la cooperazione internazionale che si possono sviluppare e che devono essere supportate da azioni concrete e mirate". (segue) (Gru)