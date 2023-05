Abruzzo: Confindustria L'Aquila partecipa a missione Ue in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la missione la delegazione europea ha incontrato il viceministro per l'Educazione e la Ricerca Scientifica, il Vicecapo esecutivo dei progetti dell'Agenzia Spaziale Egiziana, il Direttore esecutivo del Centro per la Modernizzazione industriale, la Direttrice regionale per lo Sviluppo Industriale Arabo - Lega Araba, il Capo per l'Autorità per lo sviluppo industriale (la locale Confindustria), e l'ambasciatore D'Italia in Egitto, Michele Quaroni, oltre al ministro degli Esteri ed ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al rettore del Tims, Mattar. "Nel mercato egiziano le nostre aziende possono trovare importanti opportunità", ha evidenziato Arista, "sono circa 80 i comparti manifatturieri e industriali su cui l'Egitto sta lavorando con piani speciali di garanzia e supporto degli investimenti da capitali esteri, che ci sono stati illustrati durante la missione. Investimenti che rappresentano un'opportunità per le imprese italiane e abruzzesi, che hanno la volontà di espandere il proprio mercato. Valore aggiunto e altra opportunità di business sono anche gli obiettivi dell'Egitto sul rispetto del clima che risultano in linea con le attuali direttive europee. Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno è disposizione di imprenditori e aziende che intendono approfondire questi temi e individuare piani di cooperazione e coesione nei diversi settori di intervento". (Gru)