Roma: Coppotelli (Cisl Lazio), città è per anziani e non per giovani

- Oggi Roma "è una città per anziani e non per giovani". Lo afferma in una il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli. Secondo quanto emerge dall'indagine de "Il Sole 24 ore" Roma "è al 32esimo posto nel capitolo riservato agli anziani e in posizione numero 104 (quart'ultima) invece nella classifica riservata ai giovani: per cambiare davvero verso occorre uno sforzo enorme e proiettato nel tempo - spiega Coppotelli -. Verrebbe da dire che da ragazzi è meglio stare altrove per poi tornare nella città eterna in età più matura - prosegue -. Il punto sono i parametri utilizzati, che scattano una fotografia netta: per l'assistenza domiciliare, per i posti letto nelle Rsa, per il trasporto, per il consumo di farmaci per malattie croniche, ma anche per la depressione, per la speranza di vita e perfino per le biblioteche la Capitale. Se invece parliamo di giovani che non studiano e non lavorano, di disoccupazione, di canoni di locazione, di laureati e più in generale di prospettive per immaginarsi un futuro e poi costruirlo - sottolinea -, allora Roma frana. Non sono dati che ci sorprendono, ma che anzi rafforzano il nostro convincimento che per cambiare davvero verso occorre uno sforzo enorme e proiettato nel tempo". (segue) (Com)