Roma: Coppotelli (Cisl Lazio), città è per anziani e non per giovani (2)

- "Intercettare e mettere a terra il Pnrr - aggiunge Coppotelli - è una condizione fondamentale, ma non basta. Serve una rivoluzione culturale nell'approccio ai problemi. Penso per esempio all'attenzione nei confronti della scuola, della formazione, dello sport e del tempo libero. Altrimenti non avrà più senso neppure la domanda 'che futuro lasciamo ai nostri giovani?' In questo caso di Roma - conclude -. Perché giovani semplicemente se ne andranno. Bene invece i risultati che riguardano gli anziani. Ma non si tratta di categorie alternative. L'una non esclude l'altra. Oggi Roma è una città per anziani e non per giovani". (Com)