Fvg: assessore Salute, grazie a lavori in corso saranno raddoppiati spazi ospedale Udine

- Una volta ultimati i lavori all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, il pronto soccorso potrà beneficiare di spazi raddoppiati e di una nuova serie di laboratori. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, al termine di un sopralluogo al cantiere dell’ospedale in cui sono in corso i lavori del quarto e quinto lotto. “Al netto dei collaudi, i nuovissimi padiglioni dell'ospedale hub del Friuli Venezia Giulia Santa Maria della Misericordia di Udine saranno operativi nel 2025, con completamento delle opere edili in corso nel 2024, quindi il prossimo anno”, ha precisato. “Una rivoluzione che cambia l'assetto, in particolare per il pronto soccorso e l'elipiazzola dedicata all'elisoccorso, ma anche per le emergenze-urgenze, così come per la terapia intensiva, che si amplia, e per le nuove sale operatorie”. I lotti in costruzione ospiteranno tre sale angiografiche, tre sale di emodinamica, sei sale operatorie di specialistica, tre sale operatorie di cardiochirurgia e 15 posti in più di terapia intensiva. (Frt)