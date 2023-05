Roma: presidente Municipio I, ripristineremo targa Willy Monteiro nel minor tempo possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La targa per Willy Monteiro di piazza Guglielmo Pepe, divelta e vandalizzata nella notte, "sarà ripristinata e riportata al suo posto nel minor tempo possibile". Lo dichiara, in una nota, la presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi. "Non lasceremo - aggiunge - che la memoria di Willy, ucciso a 21 anni solo per aver difeso un amico dalla violenza dei suoi assassini, venga disonorata in questo modo. Roma non può dimenticare e il Municipio Roma I Centro non farà passare un attimo per far tornare la sua targa al suo posto. Perché tutti, attraverso il sorriso pulito e generoso di un ragazzo coraggioso, possano ricordarsi dell'importanza di non girarsi dall'altra parte di fronte ad un atto di ingiustizia", conclude Bonaccorsi. "Il ripristino della targa per Willy è una priorità assoluta per il Municipio Roma I, già siamo al lavoro per poterla ripristinare. È stato un atto vergognoso", afferma l'assessore municipale al Decoro e all'ambiente, Stefano Marin. (Com)