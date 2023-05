Regeni: Sala, a Milano egiziani ben inseriti, ma loro governo non li rappresenta in maniera degna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa che ci rincresce, “in particolare da Milano, è che la comunità egiziana è una comunità molto ben inserita di grandi lavoratori, ma a mio giudizio, il loro governo non li rappresenta in maniera degna perché ha messo tanti e tali limiti alle indagini per portarci alla situazione in cui siamo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a sette anni dalla morte di Giulio Regeni a margine di un concerto in Sala Alessi a Palazzo Marino alla presenza dei genitori del giovane ricercatore ucciso in Egitto. “Sono più di sette anni dall’omicidio Regeni e dall’esposizione dello striscione davanti a Palazzo Marino - ha ricordato il sindaco - ce lo ricordiamo e continuiamo a sostenere la famiglia”. Noi, ha concluso, “continuiamo a testimoniare che ci siamo e anche questo concerto aiuta a richiamare l’attenzione perché poi, con il tempo, il rischio che l’attenzione cali c’è sempre. A Milano però questo non succederà”. (Rem)