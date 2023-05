Usa: Washington pubblica la Strategia nazionale per la diplomazia nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno pubblicato la Strategia nazionale per la diplomazia nel settore spaziale, una iniziativa tesa a rafforzare la leadership di Washington nel settore. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha affermato in una nota, che la strategia consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel quadro di una serie di attività e progetti nel settore dello spazio, oltre ad impegnare sempre più Paesi nel contrasto ai test missilistici anti-satellite. “Vogliamo incoraggiare l’adozione di comportamenti responsabili, promuovendo il rispetto delle politiche internazionali nel settore”, ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense, ribadendo l’impegno di Washington a “rafforzare i benefici derivanti dallo spazio per tutta l’umanità, promuovendo una crescente collaborazione con gli alleati e i partner che condividono i nostri ideali di democrazia, trasparenza e libertà”. (Was)