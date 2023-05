Enti locali: Conferenza Stato-Città delibera slittamento dati previsionali 2023-2025 al 31 luglio per tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dalla Conferenza Stato-Città al differimento al 31 luglio dei bilanci di previsione 2023-2025 per tutti i Comuni. La decisione, su richiesta congiunta di Anci e Upi, è stata accolta – riferisce una nota – per andare incontro alle esigenze dei Comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna e delle amministrazioni coinvolte nella tornata elettorale che, per le Isole maggiori, è ancora in corso. “Oltre ai Comuni emiliano romagnoli alluvionati e agli enti coinvolti nelle recenti elezioni - ha spiegato il presidente dell’Anci Antonio Decaro - la richiesta arriva alla luce delle difficoltà di ricerca di equilibri di bilancio, accentuati per molti enti dagli effetti degli incrementi dei prezzi energetici che influenzano direttamente gli oneri per l'esercizio di servizi essenziali”. “Ringraziamo il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro per la disponibilità - ha aggiunto Decaro - a cui abbiamo garantito che la stragrande maggioranza dei Comuni ha approvato i bilanci ma questa misura era necessaria per non rischiare il commissariamento per quelli andati al voto”. (Com)