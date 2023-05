Sociale: cure gratuite a cittadini meno abbienti, accordo Municipio Roma III-Banca delle visite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questo pomeriggio il protocollo tra il Municipio Roma III e La banca delle visite per assicurare le cure mediche ai cittadini meno abbienti del Municipio III. "Un progetto solidale che intende garantire il diritto alla salute uguale per tutti", spiegano in una nota il presidente del Municipio III, Paolo Marchionne e l'assessora alle Politiche sociali del Municipio III, Maria Romano. Un progetto "che nel giro di pochi anni ha donato centinaia di visite specialistiche in tutta Italia e a cui aderiamo anche noi come Municipio III - proseguono -. Un protocollo che impegna Banca delle Visite, fondazione impegnata dal 2015 nel settore sanitario a supporto dei più bisognosi, e la nostra amministrazione ad aiutare i cittadini meno abbienti bisognosi di cure urgenti che non possono attendere i tempi, a volte lunghi, del servizio sanitario pubblico o permettersi una visita medica a pagamento. Un circuito solidale - sottolineano - in cui la generosità di aziende e privati cittadini va a concretizzarsi in donazioni trasformate in prestazioni mediche". (segue) (Com)