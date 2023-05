Sociale: cure gratuite a cittadini meno abbienti, accordo Municipio Roma III-Banca delle visite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre alle fasce cosiddette fragili - aggiungono Marchionne e Romano - spesso già note alle attività socio-assistenziali delle amministrazioni locali, sono in crescita le famiglie nuove a questa condizione di difficoltà, anche in relazione alle conseguenze della pandemia, che possiamo e dobbiamo individuare e aiutare. Per aiutare ancora una volta il territorio in maniera concreta andando incontro alle necessità e ai bisogni delle persone, facendo sinergia tra amministrazioni e terzo settore", concludono. (Com)