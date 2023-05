Milano: Grandi, glicine salvo, domani consegniamo area all’impresa già attiva per i lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Glicine e tigli salvi, “domani consegniamo l’area all’impresa, che è già attiva e pronta a realizzare i lavori”. Lo ha assicurato l’assessora all’Ambiente e verde di Milano, Elena Grandi, rispondendo in merito al progetto del Museo della Resistenza a margine del punto stampa a Pazzo Marino. Riguardo i tigli “per ora sicuramente due, stiamo mettendo allo studio una modifica del progetto per poterne salvare altre tre” ha aggiunto Grandi. In particolare, “due tigli si salvano di sicuro” ha spiegato l’assessore, per gli altri tre “bisogna fare questo passaggio in verifica per una modifica del progetto sulla parte delle grate, non sulla struttura, ma comunque c’è una modifica del progetto, quindi ci sono dei tempi e delle valutazioni che vanno fatte”. Si tratta di un “un lavoro lungo, di trattative e accordi per poter trovare soluzioni, perché evidentemente questo risultato comporta delle modifiche del progetto che devono essere portate avanti per poter salvare sia il glicine, che si salva, sia i tigli, che si salvano” ha poi continuato l’assessore, evidenziando che i tempi del progetto “non dovrebbero cambiare”. “Ci saranno dei tempi per valutare con gli enti deputati queste modifiche, ma questo non dovrebbe rallentare in alcun modo i lavori” ha concluso Grandi.(Rem)