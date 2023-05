Milano: Tancredi, oltre glicine anche museo è salvo, apertura prevista entro 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al glicine e ai tigli “anche il museo è salvo”, se domani “consegniamo l’area, l’impresa inizia piano piano a montare il cantiere” e l’apertura del museo è prevista “sicuramente entro il 2026”. Lo ha detto l’assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, rispondendo in merito al progetto del Museo della Resistenza a margine del punto stampa a Pazzo Marino. Il progetto del museo dell’edificio” non cambia, cambia qualcosa degli spazi esterni, perché ora gli spazi esterni potranno ospitare il glicine nel progetto del museo – ha spiegato Tancredi -. Quindi, le modifiche non sono particolarmente rilevanti, ci sarà qualche costo, ma anche questo non è particolarmente elevato”. Per Tancredi “non abbiamo ancora una stima precisa, ma è sostenibile – ha sostenuto l’assessore - stiamo ancora discutendo però non è il problema”. All’indomani della consegna dell’area, l’impresa inizierà a scavare “tenendo in massimo sicurezza e protezione massima il glicine e i tigli, da domani parte il cantiere” ha concluso Tancredi.(Rem)