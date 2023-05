Torino: il deputato Grimaldi e il fumettista Zerocalcare tra i testimoni al processo su Askatasuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i testimoni di eccezione che oggi al Palazzo di giustizia hanno testimoniato sul processo per associazione a delinquere di alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna ci sono stati il fumettista Zerocalcare e il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Marco Grimaldi. Entrambi sono intervenuti a difesa del centro sociale. Zerocalcare ha definito "Agghiacciante" l'accusa mossa nei confronti di Askatasuna. Mentre Grimaldi ha parlato di un "utilizzo a volte spropositato della forza da parte della Polizia a Torino in alcune occasioni" citando ad esempio le cariche di via Santa Giulia e il corteo del 1 maggio 2019. (Rpi)