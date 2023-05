Calcio: finale Europa League, maxi schermi all’Olimpico e più agenti, piano sicurezza Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxi schermi allo stadio Olimpico, circa mille agenti in campo, fontane storiche transennate e divieto di vendita di bevande in bottiglia. Roma si prepara in occasione della finale di Europa League col Siviglia, che si disputerà domani a Budapest alle ore 21. In giornata è arrivato il parere favorevole della Questura che ha autorizzato l'apertura dello stadio Olimpico per la finale di Europa League. Il campo di gioco sarà coperto, come accade per i concerti, per evitare danneggiamenti. I maxischermi previsti sulla pista di atletica saranno 6. Pertanto, la Questura ha fatto scattare il piano sicurezza: ha disposto un cospicuo spiegamento di forze dell'ordine: saranno circa mille gli agenti impegnati, con lo stadio Olimpico al centro dell'attenzione, visto che saranno in migliaia i tifosi giallorossi che seguiranno la partita ai maxi schermo. (segue) (Rer)