Calcio: finale Europa League, maxi schermi all’Olimpico e più agenti, piano sicurezza Roma (2)

- Inoltre, in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state prese alcune decisioni. Innanzitutto verranno transennate le principali fontane del centro storico per evitare “bagni improvvisati”. Inoltre dalle 17 di domani fino alle 7 della mattina successiva sarà vigente il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro. Il provvedimento riguarderà la zona dello Stadio e il centro storico. Sempre in prossimità dell’Olimpico, dalle 23, non transiteranno più mezzi pubblici. La questura, bando alla scaramanzia, deve ipotizzare una vittoria della Roma e calibrare il sistema di sicurezza nel caso in cui scendessero in strada, a piedi, in auto, scooter o moto, decine di migliaia di tifosi. Si ricorderà la vittoria dello scorso anno in Conferenze League quando la città rimase congestionata per i festeggiamenti. Oltre alla zona stadio, attenzionati saranno i luoghi di “contatto” con la tifoseria laziale per evitare che provocazioni possano generare disordini. (Rer)