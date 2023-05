Usa: McCarthy pronto ad accusare Fbi di oltraggio al Congresso se non consegnerà documenti chiesti dai repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, avanzerà accuse di oltraggio al Congresso nei confronti del direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, se l’agenzia rifiuterà di consegnare i documenti richiesti il 24 maggio scorso dai repubblicani. Nelle scorse settimane, il presidente della commissione per il monitoraggio della camera bassa del Congresso, James Comer, ha emesso un mandato di comparizione nei confronti dell’agenzia, chiedendo di ottenere tutti i documenti relativi alle interlocuzioni dell’Fbi con “fonti confidenziali” che contengono la parola “Biden”, a partire dal giugno del 2020. Nella richiesta, il deputato repubblicano ha affermato (senza fornire prove a sostegno della sua tesi) che il documento richiesto conterrebbe informazioni relative “ad un presunto schema criminale” che coinvolgerebbe lo stesso Biden, all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama, e un cittadino straniero. Lo schema riguarderebbe uno o più trasferimenti monetari in cambio di decisioni di natura politica. Intervenendo sull’emittente “Fox News”, McCarthy ha affermato che “lo voglio ribadire ancora una volta: se non rispetteranno la data entro la quale devono consegnare i documenti, sono pronto a muovere una accusa di oltraggio al Congresso”. (Was)