Scuola: Frassinetti su alternanza, garantiremo sicurezza e informazione a studenti

- Non deve più accadere che un ragazzo trovi la morte durante un'attività che riguarda il suo percorso scuola-lavoro. “Gli strumenti messi in atto dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in sinergia con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, rispondono alle esigenze fondamentali di tutelare e informare gli studenti”. Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, intervenendo alla "Giornata di sensibilizzazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" all'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" di Roma, organizzato dai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell'Istruzione e del Merito, insieme all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e all'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). “I punti cardine sono la presenza di docenti tutor che hanno il principale obiettivo di non lasciare solo lo studente nella sua esperienza di alternanza scuola-lavoro, insieme a un'informazione attenta e approfondita sulle regole del lavoro perché è importante che chi lavora conosca i propri diritti. Poi l'estensione della tutela assicurativa con un provvedimento ad hoc e differenziato in base agli indirizzi; chi ha un percorso più tecnico ha infatti la necessità stringente di fare esperienze lavorative e avrà più bisogno di garanzie assicurative. L'obiettivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento è dare una valenza pratica agli studi che si sono compiuti, ma anche un modus vivendi per il proprio futuro", ha aggiunto.(Rin)