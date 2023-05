Spazio: l'Italia partecipa alla missione emiratina per esplorare gli asteroidi tra la Terra e Giove (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma come sempre la scienza apre la strada a collaborazioni importanti dal punto di vista economico a più livelli. Dietro questa collaborazione infatti c’è molto di più, sia da parte italiana che da parte emiratina. L’Italia aveva infatti da tempo aperto la cooperazione spaziale con gli emirati grazie ad un Memorandum of Understanding firmato ad Abu Dhabi nel gennaio 2016 dall’allora presidente dell’Aso, Roberto Battiston. In quella missione c’erano anche una decina di aziende nazionali del settore aerospaziale e delle telecomunicazioni. Per rendere l’importanza delle partnership con gli Emirati Arabi Uniti basti ricordare che nel marzo scorso Leonardo ha venduto ad Abu Dhabi Aviation (Ada) sei elicotteri AW139 e che in 15 anni di collaborazione il nostro campione nazionale dell’aerospazio ha venduto agli emiratini un totale di 33 elicotteri. (segue) (Rin)