Spazio: l'Italia partecipa alla missione emiratina per esplorare gli asteroidi tra la Terra e Giove (3)

- La collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti in prospettiva può diventare, quindi, sempre più importante. Investendo nello spazio l’Uae infatti punta all'obiettivo di trasformarsi da un'economia basata sul petrolio in una che fonda la sua ricchezza sulla conoscenza. In questo quadro, l'esplorazione spaziale è considerata un'area chiave di crescita, sviluppo e reputazione internazionale in settori come scienza e tecnologia. Del resto Emirati sono già entrati nella storia dello spazio diventando il primo paese arabo e il quinto al mondo ad arrivare su Marte con l'inserimento con successo della sonda Hope nell'orbita di Marte e con la prima passeggiata spaziale mai realizzata da un astronauta arabo e musulmano, Sultan Al Neyadi. (segue) (Rin)