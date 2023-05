Spazio: l'Italia partecipa alla missione emiratina per esplorare gli asteroidi tra la Terra e Giove (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti, oltre alle partnership con le più importanti agenzie spaziali del mondo ha anche promosso nel 2002 un fondo da 820 milioni di dollari per potenziare le iniziative spaziali, con il primo investimento destinato alla creazione di una costellazione di satelliti di telerilevamento. In poche parole, la collaborazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti può diventare sempre più importante e proficua per entrambe le parti, prova ne sia che ieri all’evento di presentazione della missione Ema, Lorenzo Fanara era l’unico ambasciatore presente. (Rin)