Usa-Regno Unito: Sunak a Washington il prossimo 8 giugno, incontrerà Biden

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sarà in visita a Washington il prossimo 8 giugno. Lo ha confermato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il premier incontrerà il presidente Joe Biden, con cui discuterà il futuro della partnership tra Washington e Londra. Il colloquio sarà incentrato sulle più importanti sfide globali: dal sostegno all’Ucraina contro la Russia alla sicurezza energetica, fino agli sforzi per contrastare il cambiamento climatico. Particolare attenzione sarà dedicata anche al rafforzamento della cooperazione bilaterale nei campi dell’economia e della sicurezza. Infine, i due leader discuteranno la situazione nell’Irlanda del Nord. (Was)