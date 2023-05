Spagna: leader popolari Feijoo ringrazia Ciudadanos per rinuncia ad elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha ringraziato Ciudadanos (Cs) per aver deciso di non partecipare alle elezioni generali del 23 luglio, in modo da non "perdere" voti e poter "vincere" contro Pedro Sanchez. "A mio avviso, è un esercizio di maturità e responsabilità. E a nome della Spagna che aspetta un cambiamento. Hanno capito il messaggio di questa domenica: non possiamo permettere che pochi voti vadano persi e impediscano a un partito riformista come il Pp di governare", ha sottolineato Feijoo in alcune dichiarazioni a margine dell'incontro della direzione nazionale del Pp. Il capo dell'opposizione ha poi sottolineato il "successo clamoroso, inequivocabile e innegabile" del Pp alle elezioni comunali e regionali di domenica e si è congratulato con i suoi candidati perché c'è una "crescita generale e diffusa" del partito in tutta la Spagna. Feijóo, tuttavia, ha invitato il suo partito a lavorare per voltare al più presto la "pagina del sanchismo" e "porre fine" a un esecutivo dei socialisti e di Unidas Podemos che ha "troppi ministri e manca di dignità". (Spm)