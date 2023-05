© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Emilia Romagna "serve un commissario di Protezione civile per gestire l'emergenza. Per me non può che essere Bonaccini, e a mio modo di vedere anche il commissario per la ricostruzione deve essere lui". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1 il presidente della Liguria Giovanni Toti. (Rin)