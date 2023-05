Brasile: azienda statale comunicazione firma tre accordi con società argentine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Radio y Television Argentina (Rta) è una società statale responsabile della gestione delle stazioni radio e Tv pubbliche in Argentina. È stato creato nel 2009 dalla legge sui servizi di telecomunicazione. L'agenzia di stampa pubblica argentina, Telam, è stata fondata nel 1945 e ha corrispondenti in tutta l'Argentina. Produce contenuti in testo, audio e video, oltre ad avere un servizio di distribuzione di fotografie. La Società statale di contenuti di comunicazione pubblica, si occupa della gestione di canali educativi e culturali come Encuentro, Paka Paka e Deportv, oltre a gestire altri strumenti per il potenziamento del settore audiovisivo nazionale. (Abu)