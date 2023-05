Maltempo: Mattarella, no sentimenti di resa, serve reazione immediata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna fare in modo che non vi siano sentimenti di resa, di abbandono. Al contrario occorre, come è sempre stato nella storia di questa Regione, che vi sia una reazione immediata per riperdere con forza il cammino produttivo, di vita sociale, di tutti gli aspetti colpiti da questo evento così pesante e pericoloso”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro con volontari e istituzioni nel Comune di Ravenna. (Rin)